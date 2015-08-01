Закуска из кабачков с помидорамипошаговый рецепт с фото
Охлажденная закуска из кабачков с помидорами – кушанье, на которое будет спрос даже в самый жаркий денек, межу тем ее рецепт предельно прост и доступен каждому.
Предварительное запекание овощей в духовке позволит снизить содержание жира в готовом блюде и в полном объеме сохранить их сладковатый сок. Панировка из пряных специй сделает нейтральный вкус кабачков более выраженным.
Вместо твердого сыра можно использовать рассольный сливочный – начинку будет легче намазывать. Томатная мякоть придаст ей необходимую пикантность — при избытке сока томаты можно отбросить на дуршлаге.
Ингредиенты
- кабачок 1 шт.
- прованские травы 1 ч. л.
- соль
- перец черный молотый
- масло растительное 1-2 ст. л.
Начинка:
- помидор 1 шт.
- укроп 0,5 пучка
- яйцо куриное 1 шт.
- сыр 80 г
- майонез по вкусу
- чеснок 1-2 зубка
Приготовление
1. Кабачки промойте. Обрежьте хвостики. Нарежьте кабачок кольцами средней толщины, после чего переместите в тарелку.
2. Кабачки посолите и слегка поперчите. Добавьте прованские травы. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек мариновался в специях.
3. Противень или сковороду слегка смажьте растительным маслом. Затем равномерно выложите колечки кабачков на поверхность противня и поставьте готовиться в духовку. Выпекайте при температуре 200 градусов 10-15 минут. Можете также пожарить кабачки на плите, используя обычную сковороду.
4. Помидоры промойте. Разрежьте пополам и с помощью чайной ложки удалите семена. Нарежьте небольшими кубиками и отставьте в сторону.
5. Яйцо отварите вкурутую. Остудите, очистите, нарежьте небольшими кубиками.
6. Молодую зелень – укроп, петрушку либо веточки зеленого лука промойте. Как можно мелко нарежьте и отложите.
7. Сыр натрите на мелкой терке.
8. В отдельной миске смешайте помидоры, яйца, зелень и натертый сыр. Добавьте небольшое количество майонеза либо сметаны и щепотку соли и перца. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
9. Кабачки достаньте и духовки. Остудите.
10. Выложите по ложке подготовленной начинки и украсьте зеленью. Закуска готова.Комментировать
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